В Чернобыльской зоне нашли радиоактивный ЗИЛ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о свободном доступе в закрытую ранее зону ЧС.

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине обнаружили старый грузовик ЗИЛ, который может представлять опасность для людей. О радиоактивном объекте сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

— Опасная находка на территории заповедника, — подписано фото перевёрнутого автомобиля, опубликованное в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который снимает все запреты на посещение Чернобыля. Также, согласно документу, создаётся зелёный коридор для туристов. Глава государства отметил, что зона отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины".

Между тем сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов рассказал, что сейчас в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС есть опасности пострашнее радиации.