Конюхов решил поднять останки адмирала Макарова со дна Жёлтого моря

Тот погиб, когда флагманский броненосец подорвался на мине во время Русско-японской войны.

Путешественник Фёдор Конюхов со своей командой собирается в следующем году найти в Жёлтом море остов броненосца "Петропавловск", на котором вместе с экипажем во время Русско-японской войны в 1904 году погиб российский адмирал Степан Макаров. Его останки Конюхов намерен перезахоронить в новом храме Минобороны РФ. О планах рассказал ТАСС сын Фёдора Конюхова Оскар.

— Планируется погружение к броненосцу "Петропавловск", где находятся останки Макарова и (художника Василия. — Прим. ред.) Верещагина. В планах — поднять их останки и перезахоронить в России. Причём адмирала Макарова — в новом строящемся храме Министерства обороны, — рассказал агентству Оскар.

Командовавший Тихоокеанской эскадрой адмирал Степан Макаров погиб, когда флагманский броненосец подорвался на японской мине.

Ранее Фёдор Конюхов первым в мире пересёк Тихий океан на вёсельной лодке. А уже в июле он запланировал пересечь всю Россию на самолёте с солнечными батареями.