На ралли "Шёлковый путь" перевернулся МАЗ лидеров гонки

Вязович лидировал в общем зачёте грузовиков, далее шёл россиянин Антон Шибалов, на третьем месте — его соотечественник Андрей Каргинов.

Грузовик белорусского пилота команды МАЗ Сергея Вязовича перевернулся во время прохождения восьмого этапа ралли "Шёлковый путь".

Вязович перевернулся на 33-м километре специального участка, который проходит по территории Китая от Байинбаолига до Алашаня. Пока не известно, сможет ли команда продолжить гонку.

Перед восьмым этапом Вязович лидировал в общем зачёте грузовиков, далее шёл россиянин Антон Шибалов, на третьем месте — его соотечественник Андрей Каргинов.

Гонка "Шёлковый путь" стартовала 6 июля в Иркутске. Марафон включает в себя десять этапов. Маршрут — 3500 километров. Финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане.

Ранее Лайф сообщал, что пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон проиграл 0,006 секунды партнёру в квалификации домашней гонки.