Автомобиль протаранил группу детей на Украине

Водитель легковушки попытался предотвратить столкновение с КамАЗом и протаранил велосипедистов.

Шесть несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов пострадали в результате наезда автомобиля на трассе Николаев — Снигирёвка на Украине. Об этом сообщает главное управление Нацполиции по Николаевской области.

По версии правоохранителей, 25-летний водитель легковушки попытался обогнать группу велосипедистов и чуть не врезался в ехавший по встречной полосе КамАЗ. Уворачиваясь от грузовика, он резко повернул на свою полосу и въехал в детей. После столкновения он вылетел в кювет.

Большинство пострадавших детей — девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Их доставили в областную детскую больницу города Николаева.

Ранее сообщалось, что в Махачкале женщина сбила четырёх человек, перепутав педали.