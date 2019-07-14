Джигурда заявил, что на него объявили охоту

По словам артиста, попытки убить его связаны с борьбой за наследство умершей подруги Елены Браташ.

Не первый год актёр Никита Джигурда ведёт судебные разбирательства за право получения наследства покойной бизнес-леди Людмилы Браташ. На имущество женщины также претендует её сестра — Светлана Романова. По словам артиста, он намерен идти до победного в суде, однако на этом пути ему уже неоднократно угрожали и, по его словам, даже пытались лишить жизни.

— Моей жизни угрожали несколько раз, меня забирали и прямым текстом объясняли: "Ещё только рыпнись, если не боишься сам умереть — детей пожалей". Звонили Марине, избивали, запрещали говорить об убийстве. Недавно я вернулся из Франции и делюсь с вами эксклюзивом: я выиграл первый суд по делу, основной суд предстоит осенью, и сейчас на меня объявили охоту, — заявил Джигурда в интервью Starhit.

По словам Джигурды, он знает, кто желает его смерти. Однако имени пока называть не будет. Привёл лишь один из примеров, когда ему грозила смерть.

— Возле меня остановилась машина, и я увидел, что на пассажирском кресле сидит человек с пистолетом, направленным на меня. Идёт такая игра, и если сейчас не буду о ней говорить, то опять будет фейковый вброс и я окажусь на зоне или в дурке. Я счастлив, что выжил, — продолжил актёр.

Как сообщал Лайф, ранее актёр уже рассказывал, как намерен потратить полученные по наследству деньги и ценности в случае победы в суде. По его словам, он вновь женится на бывшей супруге Марине Анисиной, с которой развёлся два года назад после восьми лет брака. Свадьба по задумке Джигурды должна пройти в одном из европейских замков.