В Саратовской области пруд окрасился в сине-зелёный цвет

Предположительно, причиной этого стали водоросли. Точные данные будут после экспертизы.

В Саратовской области пруд у деревни Губаревка приобрёл сине-зелёный цвет, появился неприятный запах. Сейчас местные власти и прокуратура выясняют причины такой метаморфозы.

— Для определения источника загрязнения представители ведомства совместно с органами власти выехали к водоёму, встретились с местными жителями, на месте отобраны пробы воды, — сообщает ведомство на своей странице в "Инстаграме".

Местный житель отметил, что пруд покрылся сине-зелёной плёнкой около двух дней назад.

— За последние три года впервые возникла такая ситуация, и мы подумали, что кто-то что-то слил нам химическое, и мы обратились в прокуратуру, — подчеркнул он.

По предварительной версии, такой необычный цвет водоёму придали сине-зелёные водоросли. Как отмечают специалисты, они не представляют угрозы для человека.

Ранее Лайф выяснил, какие инфекции поджидают нас в летних реках и озёрах.