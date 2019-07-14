Сына известного художника пырнули ножом в Москве

Напасть на него решил сосед-наркоман, который, как оказалось, был в неадекватном состоянии.

Сергея Дугина, который является сыном известного иллюстратора детских книг Владимира Дугина, пырнули ножом в Юго-Западном округе Москвы. 46-летний мужчина решил помянуть недавно скончавшуюся мать со своим другом на улице, однако к ним пристал местный житель по имени Игорь, требуя взять его за импровизированный стол. Получив отказ, он пырнул ножом Сергея. Об инциденте стало известно "Московскому комсомольцу".

После злодеяния Игорь решил спрятаться в квартире, но испугался прибывшей на место происшествия полицейской машины и выпрыгнул из окна.

— Полицейские сказали, что Игорь был настолько нетрезв, что, выпрыгнув с третьего этажа, с переломанными ногами сумел подняться и убежать, — пояснил друг раненого Андрей.

Самого Сергея госпитализировали с ранением груди.

Ранее Лайф сообщал, что двух человек госпитализировали после ссоры с поножовщиной на Ленинском проспекте в Москве. А на днях в Челябинске бывший зек убил женщину, помогавшую нянчить его ребёнка.