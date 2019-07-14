Россияне-гастарбайтеры стали чаще выдавать себя за туристов в Южной Корее

Безвизовый режим не распространяется на желающих получить работу, поступить в университет или жить в стране постоянно.

Ростуризм предупредил об увеличении числа отказов россиянам во въезде в Южную Корею и назвал самые распространённые причины этого. По данным ведомства, практически все случаи отказа относятся к людям, которые прилетели в страну для занятия нелегальной трудовой деятельностью.

Как напомнили в Ростуризме, безвизовый режим между двумя странами действует в соответствии с соглашением от 13 ноября 2013 года. Но воспользоваться им могут именно туристы.

— Соглашение не предусматривает безвизовый въезд для лиц, если целью поездки является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники иммиграционной службы имеют право просить россиян показать обратный билет, бронь гостиницы и доказать наличие средств, достаточных для пребывания в течение указанного времени. В случае если туристическая цель не подтверждается, гражданина отправляют обратно. При этом расходы на обратную дорогу ложатся на плечи нарушителя, добавили в Ростуризме.

Только сегодня стало известно, что группа российских туристов застряла в аэропорту Сеула. Некоторые из них сидят в воздушной гавани уже неделю.