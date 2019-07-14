МЧС предупредило о повторном повышении уровня воды в реках Иркутской области

По данным синоптиков, ситуация в ближайшие дни может только ухудшиться из-за приближающихся дождей.

Уровень воды в иркутских реках Ока, Ия, Уда, разлив которых в конце июня стал причиной широкомасштабного стихийного бедствия, вновь поднимается. Согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на разных участках этих рек зафиксировано увеличение уровня воды на 15–45 сантиметров.

Как предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, по данным синоптиков, на регион надвигаются сильные дожди, что может привести к повышению уровня воды в реках на 10–40 сантиметров. В то же время подчёркивается, что эти значения ниже критических отметок.

— В западных, южных, центральных селеопасных районах ожидаются очень сильные дожди. Местами грозы по области, — отмечают метеорологи.

МЧС призвало местных жителей и туристов воздержаться от поездок в селеопасные районы и на дальние расстояния. Грозы и сильный ветер могут стать причиной временных отключений электроэнергии, добавили в ведомстве.

С конца июня в Иркутской области из-за сильного паводка жертвами стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. В настоящее время уже вывезено 140 тысяч кубометров мусора с затопленных территорий, проводится санитарная обработка.