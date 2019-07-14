Эксперт спрогнозировал курс рубля на несколько месяцев

Он подчеркнул, что негативное влияние на рубль могут оказать внешнеполитические риски.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы. По его мнению, при отсутствии внешнеполитических рисков отечественная валюта имеет все шансы и дальше умеренно расти.

— Валютная пара USD/RUB может спуститься в район 61,5–62,5 рубля за доллар. Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5–70,5 рубля, — передаёт "Российская газета" слова эксперта.

К рискам для рубля Галактионов отнёс сохраняющуюся санкционную угрозу. А также это перспектива замедления мировой экономики. Такой сценарий может оказать значительное давление на нефтяные цены, от которых российская экономика всё ещё имеет существенную зависимость.

Ранее Лайф сообщал, что рубль вновь стал самой недооценённой валютой в мире по индексу бигмака.