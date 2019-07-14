Приставы назвали число россиян, невыездных из-за долгов

Сумма накопленной ими задолженности составила один триллион 441 миллиард рублей.

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в России к началу лета число граждан, которым запрещён выезд за рубеж, выросло до 3,429 миллиона человек. Это составляет три процента взрослого населения страны.

Среди южных регионов России прирост количества должников составил 50% за первые месяцы этого года. На Северном Кавказе — 48%, а в Центральной России — на 41%.

Меньше всего долгов набрали жители Дальнего Востока. Там количество задержек по кредитам, за которые запрещают выезд за рубеж, увеличилось на 4%, на Урале также не слишком много — рост составил 6%.

— Самый большой прирост невыездных должников оказался в Волгоградской области (в три раза — до 103 тыс. человек), Приморском крае (в 2,8 раза), в Липецкой (в 2,4 раза), Астраханской области и Кабардино-Балкарии (в два раза), — приводит сообщение ФССП ТАСС.

На 90% выросло число невыездных граждан в Самарской области и Татарстане, на 70% — в Амурской области, республиках Коми и Ингушетии, на 60% — в Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, в Хакасии, Северной Осетии и Республике Алтай.

Треть всех долгов от общей суммы в 1,441 триллиона рублей должны отдать жители Центрального федерального округа. Жители Поволжья должны 211 миллиардов рублей, в Южном федеральном округе — 143 миллиарда. В Москве должны 283 миллиарда рублей.

В прошлом октябре Лайф рассказывал, что за рубеж из-за долгов не мог отправиться только миллион соотечественников.