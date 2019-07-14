Стало известно о прошлых отношениях убийцы стюардессы: измена и тяжёлый разрыв

Енин уже признался, что расправился с возлюбленной в порыве гнева, увидев в телефоне девушки переписку с другими.

Предыдущая девушка Никиты Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой, изменила молодому человеку после года отношений. По данным МК, после расставания он даже обратился за психологической помощью.

Енин жил с возлюбленной около года и даже успел познакомить её со своими родителями. Однако девушка изменила молодому человеку. Тот долго не мог прийти в себя — уволился с работы, посещал частного психолога, а по ночам жаловался матери. На жизнь он пытался зарабатывать, играя на разнице в курсах валют, транзакциях и делая ставки в Интернете.

Напомним, тело стюардессы нашли на территории гостиницы "Внуково-вилладж". В убийстве заподозрили её молодого человека Никиту. 12 июля его задержали. Как выяснилось, после совершения преступления Никита два дня прятался в лесу, его нашли в нескольких минутах езды от той самой гостиницы.

Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен. О неверности он узнал во время свидания из переписок Альбины с другими.