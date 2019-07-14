Медведчук заявил, что Украина находится под внешним управлением США

Как уточнил украинский политик, киевская власть не может чего-то совершить "без оглядки на Вашингтон".

Украина не может вести независимую политику из-за нахождения страны под сильнейшим влиянием США. Об этом глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук написал в соцсети Twitter.

— Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны. Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно, — написал Медведчук.

Как писал Лайф, Виктор Медведчук и ранее высказывал подобные мысли. В частности, он заявлял, что США могут купить украинскую газотранспортную систему (ГТС) для того, чтобы похоронить её. Якобы таким образом американцы намерены добиться реализации своего сжиженного газа в Европе, устранив на рынке главного конкурента — Россию.

А Украину политик называл площадкой США для выяснения отношений с Россией.