Европейская навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя

Европейская система спутникового позиционирования Galileo подверглась необъяснимому отключению сигнала. Согласно сведениям Европейского сервисного центра системы, это началось ещё 11 июля, но неполадку до сих пор не могут выявить и устранить.
— Пользователи могут испытывать ухудшение качества обслуживания на всех спутниках Galileo. Это означает, что сигналы могут быть недоступны или не соответствовать минимальным уровням производительности... Номинальное обслуживание будет возобновлено как можно скорее, — говорится в сообщении.
Почти все спутники числятся как неработоспособные в соответствующем перечне.
Как сообщал Лайф, система была запущена в конце 2016 года. На следующий год группировка из 18 спутников столкнулась с проблемой рассинхронизации часов на половине аппаратов.
А недавно на орбиту были выведены спутники конкурирующей китайской навигационной системы BeiDou (BDS). Помимо BDS и Galileo позиционированием устройств на Земле занимаются известные системы США (GPS) и России (ГЛОНАСС).
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