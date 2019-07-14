Стало известно, почему сына Талькова не пустили в самолёт

После разбирательств с сотрудниками авиакомпании музыкант опоздал на посадку и вылетел на концерт другим рейсом.

Игорь Тальков — младший, сын известного советского и российского певца, не смог попасть на борт самолёта авиакомпании UТair из-за гитары, хотя его билет включал перевозку даже спортивного инвентаря. Об этом заявил директор музыканта.

— У Игоря был билет, насколько помню, премиум, что включает возможность брать с собой на борт даже спортивное снаряжение. Он приехал заранее, его начали гонять туда-сюда, говорить, что гитару с собой на борт взять нельзя, — объяснил директор исполнителя РИА "Новости" подробности инцидента в Шереметьево.

По его словам, сотрудники UТair потребовали, чтобы Тальков-младший сдал музыкальный инструмент в багаж или доплатил за его перевозку на борту. Когда с формальностями было покончено и он заплатил за гитару, было уже поздно — посадка закончилась. Музыкант опоздал всего на три минуты.

В результате Тальков-младший улетел на концерт рейсом другой авиакомпании. Однако на этом приключения музыканта не закончились — позже выяснилось, что его обратный билет до Москвы аннулирован.

К слову, сын легендарного певца не в первый раз оказывается в центре скандала. Ранее его оштрафовали за пьяную езду.