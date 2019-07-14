Диетолог посоветовала не съедать больше одного бургера в неделю

Стародубова призывает готовить блюдо самостоятельно — без соли и соусов, с булочкой из цельнозернового хлеба.

Бургеры отличаются высокой калорийностью и несбалансированным составом, поэтому их употребление следует сократить до минимума. Об этом заявила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

— Даже если вы очень любите гамбургеры, то включать их в рацион можно лишь изредка, чем реже — тем лучше. В качестве альтернативы можно приготовить бургер самостоятельно. С булочкой из цельнозернового хлеба, небольшой котлетой, — посоветовала диетолог в беседе с агентством "Москва".

Стародубова призывает готовить бургеры из нежирных сортов мяса, добавлять минимум соли. В блюдо следует добавить салат из овощей и зелени, а от соуса лучше отказаться. При этом, по словам диетолога, даже такой, более полезный, вариант бургера можно включать в рацион всего один раз в одну-две недели.

Ранее "Роскачество" проверило бургеры из McDonald's, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "Мясоroob", Black Star Burger и Jerry Wings. В пяти образцах, включая бигмак из McDonald's, нашли антибиотики, но их количество было весьма незначительным. McDonald's возмутили результаты исследования.