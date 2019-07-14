На Украине потерпел крушение вертолёт Ми-2

На месте крушения работают следователи, обстоятельства происшествия выясняются.

В Сумской области Украины во время полевых работ разбился вертолёт Ми-2. При крушении погиб пилот воздушного судна.

— Поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолёта Ми-2, — сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обстоятельства происшествия выясняются. Сейчас на месте крушения работают девять сотрудников ГСЧС и три единицы техники.

Ранее Лайф сообщал, что три человека погибли в результате крушения небольшого самолёта в Канаде.