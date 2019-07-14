Вертолёт с туристами разбился в Индонезии

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Фото © Twitter / Perhubungan Udara

По версии полиции, во время приземления на высоте 500 метров у воздушного судна отказал двигатель.

Туристический вертолёт потерпел крушение недалеко от международного аэропорта острова Ломбок в Индонезии. По данным местной полиции, в результате пострадало четыре человека.

Вертолёт балийской компании PT Carpediem Air с туристами на борту возвращался с экскурсии в городе Лабуан Баджо. Во время приземления на высоте 500 метров у воздушного судна отказал двигатель. Различные ранения получили туристы из Британии, Германии и Чили и пилот вертолёта.

Ранее сообщалось, что в результате крушения небольшого самолёта в канадской провинции Квебек погибло три человека.

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