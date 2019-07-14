Вертолёт с туристами разбился в Индонезии

По версии полиции, во время приземления на высоте 500 метров у воздушного судна отказал двигатель.

Туристический вертолёт потерпел крушение недалеко от международного аэропорта острова Ломбок в Индонезии. По данным местной полиции, в результате пострадало четыре человека.

14 juli 2019 pkl. 15.20 wita telah jatuh Helikopter di Dusun Gilik Desa Kawo Kec. PUJUT Kab. Lombok Tengah, di daerah persawahan sebelah timur bandara LIA jenis heli PK CDV berawak 4 orang pic.twitter.com/H1D50XfSSu — kadek janoarsedi (@kdkjnsd) 14 июля 2019 г.

Вертолёт балийской компании PT Carpediem Air с туристами на борту возвращался с экскурсии в городе Лабуан Баджо. Во время приземления на высоте 500 метров у воздушного судна отказал двигатель. Различные ранения получили туристы из Британии, Германии и Чили и пилот вертолёта.

Ранее сообщалось, что в результате крушения небольшого самолёта в канадской провинции Квебек погибло три человека.