Слепок зубов, дипломная, рупор. Что забывали пассажиры в столичном метро в июне

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

С начала года на склад забытых вещей столичной подземки отправили более пяти тысяч предметов.

За прошлый месяц пассажиры Московского метрополитена забыли в вагонах и на станциях более 840 предметов. Среди них оказались слепки зубов, дипломная работа, губная гармошка и рупор, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Больше половины вещей уже вернулись к своим владельцам.

Почти 300 вещей пассажирам вернули на станциях метро, и свыше 160 они забрали со склада забытых вещей метрополитена на станции "Котельники", куда поступают все обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях предметы, — сообщает департамент.

В метрополитене также отмечают, что забытые вещи имеют сезонность. В июне больше самокатов, скейтбордов, велосипедов. А зимой на склад метрополитена уходили посох и борода Деда Мороза, а также коньки.

Много в вагонах и на станциях остаётся чемоданов, рюкзаков и даже детских колясок. Ранее в Московском метрополитене находили кафельную плитку и боксёрскую грушу.

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