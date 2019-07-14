При крушении самолёта в Швеции погибло девять человек — видео

Трагедия случилась вскоре после взлёта небольшого воздушного судна. Шансов у людей на борту не было.

Спортивный самолёт с парашютистами на борту разбился недалеко от города Умео в северной шведской провинции Вестерботтен. Все девять человек погибли. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Самолёт GA8 Airvan упал на остров недалеко от городского аэропорта. ЧП произошло вскоре после взлёта. Момент падения попал на видео.

Ранее сообщалось, что туристический вертолёт потерпел крушение недалеко от международного аэропорта острова Ломбок в Индонезии.