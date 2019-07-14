Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 "важнейшим решением Турции"

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Фото © VK / Минобороны России

Он отметил, что его страна не готовится к войне, а лишь улучшает свои оборонительные возможности.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением современной Турции.

— Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране, — передаёт портал Haberler слова Эрдогана.

Глава государства также добавил, что и "другие предпринимаемые шаги" делаются исключительно для улучшения оборонительных возможностей страны.

Ранее Лайф сообщал, что самолёты с элементами ЗРК С-400 продолжают прибывать в Турцию.

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