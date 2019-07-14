Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 "важнейшим решением Турции"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением современной Турции.
— Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране, — передаёт портал Haberler слова Эрдогана.
Глава государства также добавил, что и "другие предпринимаемые шаги" делаются исключительно для улучшения оборонительных возможностей страны.
Ранее Лайф сообщал, что самолёты с элементами ЗРК С-400 продолжают прибывать в Турцию.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram