Visa частично снизит межбанковскую комиссию для продвижения безналичных расчётов

В начале июля платёжная система на год снизила до 1% комиссию на приём карт для небольших магазинов и ларьков.

Платёжная система Visa с 1 октября собирается снизить комиссию для безналичной покупки автомобилей, недвижимости, расчёта в больницах, аптеках и школах. Решение компания основывает на желании развить сеть электронных платежей в стране, передаёт РБК.

Информацию о том, что российские банки получили письмо из VISA с новыми нормативами, изданию подтвердили в ВТБ, Альфа-банке и ФК "Открытие".

В данный момент межбанковская комиссия платёжной системы составляет 1,99%. В последний квартал этого года проценты изменятся:

0,8%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки — для автомобилей и недвижимости. При цене машины или квартиры свыше 1,25 млн рублей комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%;

1,3% — для аптек;

1% — для образовательных услуг;

1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения.

Весной Visa повысила максимальную сумму оплаты без ПИН-кода до трёх тысяч рублей, однако пока не все банки внедрили её у себя.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что мировые платёжные системы Visa и MasterCard могут уйти из России из-за возможного принятия поправок к законопроекту о национальной платёжной системе, которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении. Однако в Visa опровергли подобные заявления.