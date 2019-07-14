Телеканал "112 Украина" объяснил отмену показа фильма Стоуна

Гендиректор отметил, что для него в данной ситуации безопасность сотрудников превыше всего.

Телеканал "112 Украина" отказался от показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" из-за угроз радикалов. Такое решение было принято по рекомендации Международного редакционного совета.

— Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины, — сообщается на сайте телеканала.

Гендиректор Егор Бенкендорф отметил, что для него в данной ситуации безопасность сотрудников превыше всего. Руководство "112 Украина" обратилось в государственные и международные организации с просьбой "принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников".

Показ фильма американского режиссёра должен был состояться на канале вечером 11 июля. Лента повествует о событиях в стране, происходивших с 2013 года. Ранее неизвестные обстреляли из гранатомёта здание телеканала. Позже националисты вышли на протест к зданию СБУ из-за этого фильма.