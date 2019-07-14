Появились новые данные о "мёртвых душах" у оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Юрист Илья Ремесло сравнил документы умерших людей и "подписавшихся" за некоторых независимых кандидатов.

Член Общественной палаты Илья Ремесло представил новые доказательства подделки подписей некоторыми кандидатами в депутаты Московской городской думы. В частности, он изучил подписные листы двух кандидатов: соратника экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Дмитрия Клочкова и сторонника скрывающегося за границей бывшего олигарха Михаила Ходорковского Александра Соловьёва.

— В подписном листе Дмитрия Клочкова (том 12, лист 125) подписантом значится некто Корявцев Николай Михайлович. В подписном листе Александра Соловьёва указан некий Тихомиров Михаил Викторович, — написал в своём телеграм-канале Илья Ремесло, а дальше он приводит справки о смерти обоих мужчин задолго до нынешней избирательной кампании в Мосгордуму.

Более того, юрист даже нашёл могилы этих людей, где опять же ФИО и даты рождения полностью совпадают с указанными в подписных листах кандидатов Клочкова и Соловьёва.

— Как вы можете легко убедиться сами — совпадает всё: даты рождения покойных, их адреса и т.д. Соловьёву и Клочкову я передаю привет. Скачите энергичнее, погромче обвиняйте власть в фальсификациях. Все знают, что "Держите вора" чаще всего для отвода глаз кричит сам вор, — подытожил Илья Ремесло, отметив, что позднее опубликует ещё документы, подтверждающие использование "мёртвых душ".

Напомним, на выборы в Мосгордуму выдвинули кандидатуры 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля, а до 16-го числа Мосгоризбирком проверяет подписи избирателей и формирует списки зарегистрированных. На днях Мосгоризбирком объявил, что уже нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. В частности, за одного из кандидатов якобы поставил подпись отец музыканта группы "Хлеб", хотя мужчина скончался ещё в 2017 году.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября. Впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию.