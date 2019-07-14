На борьбу с пожарами в Красноярском крае направили самолёт, вызывающий дождь

Экипаж воздушного судна изучает небо над регионом и направляется к облакам, в которых потенциально есть осадки.

В тушении лесных пожаров на территории Красноярского края принимает участие самолёт-зондировщик, который искусственно вызывает осадки. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь регионального Министерства лесного хозяйства Мария Хлыстунова.

— Ему важно, чтобы была облачность, то есть облака, в которых потенциально есть осадки. Соответственно, если утром подтверждается, что в районе есть такие облака, то он туда летит. Вот он уже полторы недели работает, — объяснила она.

По словам Хлыстуновой, над охваченными огнём территориями уже на протяжении нескольких недель установился антициклон с 30-градусной жарой. Ситуацию осложняет и высокая грозовая активность. Сейчас к тушению горящей тайги привлечено свыше 1300 человек и порядка 140 единиц техники.

Ранее сообщалось, что леса горят в Абанском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах Красноярского края. Огонь распространился на площади свыше 270 тысяч гектаров. Небо Красноярска затянуло едким дымом.