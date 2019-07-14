В Ленобласти задержали мужчину, обстрелявшего отдыхавших на озере

Рядом с озером Круглое в Ленинградской области мужчина, отдыхавший с семьёй, получил огнестрельное ранение после того, как из лесополосы их начал обстреливать неизвестный. Об этом сообщает Следственное управление СК России по области.
В данный момент стрелок уже задержан полицией. Им оказался местный житель 1961 года рождения. Причины поступка у мужчины выясняют следователи территориального отдела СКР. Также будут опрошены пострадавшие. О тяжести ранения не сообщается.
В начале месяца Лайф сообщал, что мужчина устроил стрельбу в частном секторе Красноярска из-за громкой музыки.
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