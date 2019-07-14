В Ленобласти задержали мужчину, обстрелявшего отдыхавших на озере

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Фото © Flickr / Kecia Wolf

Стрелком оказался местный житель 1961 года рождения. Причины его поступка выясняют следователи.

Рядом с озером Круглое в Ленинградской области мужчина, отдыхавший с семьёй, получил огнестрельное ранение после того, как из лесополосы их начал обстреливать неизвестный. Об этом сообщает Следственное управление СК России по области.

В данный момент стрелок уже задержан полицией. Им оказался местный житель 1961 года рождения. Причины поступка у мужчины выясняют следователи территориального отдела СКР. Также будут опрошены пострадавшие. О тяжести ранения не сообщается.

В начале месяца Лайф сообщал, что мужчина устроил стрельбу в частном секторе Красноярска из-за громкой музыки.

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