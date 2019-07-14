Корейский клуб нашёл у футболиста СПИД и срочно разорвал контракт

Спортсмен не прошёл первое же медицинское обследование. В клубе заявили, что такого больше не допустят.

Южнокорейский футбольный клуб "Тэджон Ситизен" расторг контракт с бразильским нападающим Матеусом Алессандро из-за положительного теста на СПИД. Об этом сообщает The Sun. 22-летний игрок был подписан в летнее трансферное окно.

По данным издания, футболист прибыл в Южную Корею только 13 июля. Сразу после получения результатов медицинского обследования контракт был разорван.

Ранее сообщалось, что французские учёные из Института Пастера нашли способ уничтожать заражённые ВИЧ клетки.