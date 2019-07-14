Саратовский аэропорт закрыт после происшествия с Як-42

Выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы самолёт следовал по маршруту Сургут — Саратов.

Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после того, как там пассажирский Як-42 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе аэропорта.

Южное следственное управление СК России на транспорте уточнило, что на борту воздушного судна находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщал Лайф, предварительной причиной происшествия с Як-42 с бортовым номером RA-42418 назвали отказ гидросистемы.