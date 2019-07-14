В Подмосковье упал вертолёт, погибло два человека

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Вертолёт марки Robinson. Фото © Flickr / Greg Goebel

Недалеко от деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья рухнул Robinson, рассказал ТАСС неназванный источник в экстренных службах.

Около деревни Барское произошло падение вертолёта Robinson. Погибли двое находившихся на борту, — цитирует агентство своего собеседника.

<p>Фото © facebook.com / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3102513293122585&set=pcb.3102513543122560&type=3&theater" target="_blank"><strong>Alex Snow</strong></a></p>

Только сегодня Лайф сообщал, что в Швеции в результате падения самолёта погибло девять человек. Кроме того, туристический вертолёт потерпел крушение недалеко от международного аэропорта острова Ломбок в Индонезии.

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