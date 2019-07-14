В Подмосковье упал вертолёт, погибло два человека

Недалеко от деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья рухнул Robinson, рассказал ТАСС неназванный источник в экстренных службах.
— Около деревни Барское произошло падение вертолёта Robinson. Погибли двое находившихся на борту, — цитирует агентство своего собеседника.
Только сегодня Лайф сообщал, что в Швеции в результате падения самолёта погибло девять человек. Кроме того, туристический вертолёт потерпел крушение недалеко от международного аэропорта острова Ломбок в Индонезии.
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