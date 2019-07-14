В Одессе спасатели ищут человека под сошедшим на пляж оползнем

К работе привлечено десять человек и две единицы техники. Площадь территории оползня составляет порядка 150 квадратных метров.

Оползень произошёл на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей" в Киевском районе Одессы. Спасатели ищут под сошедшим грунтом человека. Об этом сообщает Госслужба по ЧС (ГСЧС) Украины.

— Проводятся работы по проверке возможного нахождения человека под завалом. От ГСЧС привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники, — уточнили в службе.

По предварительной оценке, оползень со склона на побережье сошёл на площади около 150 квадратных метров. Отмечается, что пляж является аварийным и закрыт для посещения.

Ранее сообщалось, что ГЭС и село Хадори в Грузии оказались отрезаны от внешнего мира из-за оползня, перекрывшего единственную автомобильную дорогу.