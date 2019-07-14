Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в аварии автобуса в Башкирии

По предварительной версии, водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

Следователи завели уголовное дело после страшного ДТП с автобусом в Башкирии, где погибли люди.

Отмечается, что дело возбудили по двум статьям: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Разбирательство взял на контроль центральный аппарат СК РФ.

Напомним, автобус перевозил 39 пассажиров по маршруту Миндигулово — Набережные Челны. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии погибло пять человек. Ранее Лайф публиковал кадры с места смертельной аварии.