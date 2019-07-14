Следственный комитет начал проверку по факту падения вертолёта в Подмосковье

Московское межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте начало доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson в Солнечногорском районе Подмосковья.
— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщается на сайте ведомства.
Как сообщал ранее Лайф, в происшествии с воздушным судном погибло два человека. На кадрах видно, насколько вертолёт был деформирован после падения.
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