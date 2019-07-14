Следственный комитет начал проверку по факту падения вертолёта в Подмосковье

103

Фото © L!FE

Как сообщалось ранее, погиб руководитель Федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин и его пассажир.

Московское межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте начало доследственную проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson в Солнечногорском районе Подмосковья.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал ранее Лайф, в происшествии с воздушным судном погибло два человека. На кадрах видно, насколько вертолёт был деформирован после падения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×