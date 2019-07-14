Столтенберг заявил, что у России есть "последний шанс" сохранить ДРСМД

Генсек возлагает ответственность за разрыв ДРСМД на Россию, хотя США ещё 1 февраля заявили о расторжении договора в одностороннем порядке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.

— Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся шансом, чтобы сохранить ДРСМД. В противном случае она будет нести единоличную ответственность за отказ от договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех, — полагает Столтенберг.

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД только 3 июля. Хотя Вашингтон объявил о приостановке участия в ДРСМД ещё в начале февраля. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв, который подписывал договор, заявил, что США стремятся освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство.

В начале июля на заседании Совета Россия — НАТО Столтенберг уже заявлял, что "без ДРСМД мир станет менее стабильным для всех".