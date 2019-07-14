В Бурятии из-за лесного пожара эвакуируют детей из летнего лагеря

129 несовершеннолетних и 52 человека из числа персонала лагеря намерены разместить в поселковой школе.

Примерно в одном километре от бурятской деревни Сотниково произошёл лесной пожар. Вблизи очага находится летний лагерь, из которого сейчас эвакуируют детей и персонал.

— В 17:40 объявлена эвакуация санаторно-оздоровительного лагеря "Здоровье", находящегося поблизости, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ.

129 детей и 52 человека из числа персонала лагеря намерены разместить в поселковой школе. Отмечается, что пострадавших нет.

В тушении природного пожара участвует более 60 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, также задействовано 20 единиц тяжёлой и лесопожарной техники.

Ранее Лайф сообщал, что на борьбу с пожарами в Красноярском крае направили самолёт, вызывающий дождь. Там уже сгорело свыше 270 тысяч гектаров лесного массива. Из-за этого небо Красноярска затянуло едким дымом.