Аэропорт Саратова возобновил работу после инцидента с Як-42

Саратовский аэропорт возобновил работу после происшествия с пассажирским самолётом Як-42, который сегодня выкатился за пределы ВПП. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

По информации табло саратовского аэропорта, ранее задержанный рейс Москва (Домодедово) — Саратов приземлился в аэропорту назначения в 22:14 (21:14 по мск), а рейс из Москвы, отправленный на запасной аэродром в Сочи, сейчас уже также вылетел в Саратов, прибытие его ожидается в 23:45 (22:45 по мск).

Задержанными остаются рейсы из Москвы (Шереметьево) в Саратов и обратно, а также рейсы Саратов — Москва (Домодедово) и Саратов — Сургут.

Как ранее сообщал Лайф, предварительной причиной выкатывания Як-42 за пределы ВПП назван отказ гидросистемы.