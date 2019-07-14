Политолог назвал истинные цели несогласованной акции у здания Мосгоризбиркома

По мнению эксперта, настоящей причиной митинга в столице является провокация, а не какие-то детали предстоящих выборов.

Российский политолог Марат Баширов в беседе с Лайфом прокомментировал ситуацию с несогласованной акцией около здания Мосгоризбиркома в Москве и рассказал, что он считает настоящей целью этого митинга.

— Люди весь день специально нагнетали ситуацию. Их совершенно не интересуют выборы, их совершенно не интересует регистрация в качестве кандидатов. Их интересует нечто провокационное, которое можно будет потом показать, — указал специалист.

По мнению Баширова, организаторы несогласованной акции, в том числе "экзальтированные революционерки" (подразумевается кандидатка Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации на выборы. — Прим. Лайфа), не очень понимают, что происходит и к чему это может привести.

— А привести это может на самом деле к очень печальным для неё последствиям, потому что закон нельзя нарушать ни в коем случае. И ребята, которые стоят в оцеплении, полицейские, — это обычные полицейские. Они не ваши политические противники, а вы действуете, будто боретесь с каким-то своим оппонентом, — подчеркнул политолог.

Он также напомнил, что "история с подписями" — это вполне уголовно наказуемый подлог.

— И призыв ставить палатки, и то, что там сейчас уже задержали гражданина Украины, который на украинском рассказывал, что надо делать так, как это было в Киеве, — ну, это всё только доказывает, что это провокация. А госпоже Соболь надо быть сдержаннее. Можно получить просто реальный срок. Скорее всего, так как у неё нет криминального прошлого, она отделается условным сроком, — резюмировал Баширов.

Напомним, сегодня у здания Мосгоризбиркома в российской столице прошла несогласованная акция протеста. Участники начали даже устанавливать палатки и проявляли агрессию по отношению к сотрудникам МВД.