Московский зоопарк покупает двугорбого верблюда

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Двугорбый верблюд. Фото © Pixabay

Покупатель оплачивает поставленный товар в долларах, однако начальная стоимость контракта составила 50 тысяч рублей.

Московский зоопарк купил двугорбого верблюда из Индонезии для разведения, согласно данным на портале госзакупок.

Передача товара покупателю осуществляется на условиях FCA, CGK Jakarta International Airport, Индонезия (Инкотермс 2010), — сказано в документе.

Как отмечается, покупатель оплатит покупку в долларах, однако начальная стоимость контракта указана в рублях и составляет 50 тысяч. В договоре указано, что верблюда должны были доставить до конца июня 2019 года.

На данный момент в Московском зоопарке есть уже одна самка двугорбого верблюда, которую привезли из Астраханской области более 20 лет назад.

Ранее Лайф писал, что в зоопарке появятся мамонтовые ослы пуату. Они также должны приехать из Индонезии.

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