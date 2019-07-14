Московский зоопарк покупает двугорбого верблюда

Покупатель оплачивает поставленный товар в долларах, однако начальная стоимость контракта составила 50 тысяч рублей.

Московский зоопарк купил двугорбого верблюда из Индонезии для разведения, согласно данным на портале госзакупок.

— Передача товара покупателю осуществляется на условиях FCA, CGK Jakarta International Airport, Индонезия (Инкотермс 2010), — сказано в документе.

Как отмечается, покупатель оплатит покупку в долларах, однако начальная стоимость контракта указана в рублях и составляет 50 тысяч. В договоре указано, что верблюда должны были доставить до конца июня 2019 года.

На данный момент в Московском зоопарке есть уже одна самка двугорбого верблюда, которую привезли из Астраханской области более 20 лет назад.

Ранее Лайф писал, что в зоопарке появятся мамонтовые ослы пуату. Они также должны приехать из Индонезии.