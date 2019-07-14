Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолёта в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов после жёсткой посадки частного вертолёта Robinson в районе Солнечногорска в Подмосковье, где погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

— По факту жёсткой посадки вертолёта Robinsson в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц), — говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины происшествия.

Напомним, в происшествии с воздушным судном погибло два человека. На кадрах видно, как сильно вертолёт был деформирован после падения.