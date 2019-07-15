В крушении вертолёта под Москвой погиб пилот, обучавший Путина в 2012 году

Во время жёсткой посадки вертолёта Robinson в подмосковном Солнечногорске погиб руководитель Федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин — человек, занимавшийся подготовкой к полету с журавлями президента России Владимира Путина.

Как сообщает телеграм-канал Life shot, 63-летний авиаконструктор в 2012 году учил Владимира Путина летать на сверхлёгком дельтаплане. Российский лидер накануне саммита АТЭС-2012 принял активное участие в эксперименте "Полёт надежды", который проводили на берегу реки Обь в Ямало-Ненецком автономном округе.

Здесь выращенных в питомниках краснокнижных птенцов белых журавлей, или стерхов, выпускают на волю. А с помощью дельтапланов птиц учат не только подниматься в воздух, но и двигаться к местам зимовки по безопасному маршруту.

Как ранее сообщал Лайф, неподалёку от города Солнечногорска в Подмосковье потерпел крушение вертолёт Robinson. Погибли оба находившиеся на борту человека, один из которых — руководитель Федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин. По данному факту возбуждено уголовное дело.