Порошенко считает, что украинских моряков освободят до выборов в Раду

Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы рядом с Керченским проливом.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность, что задержанных в Керченском проливе моряков освободят до внеочередных выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Об этом политик рассказал в эфире ICTV.

— У меня есть информация, что на 90% наши моряки будут освобождены до дня выборов, — сказал Порошенко.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщал, что завершилось следствие по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он и его команда день и ночь работают над возвращением украинских моряков.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России рядом с Керченским проливом. Российские пограничники остановили корабли и задержали моряков. В ходе допроса они признали, что совершили провокацию. В конце мая Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте всех моряков до 24 июля.