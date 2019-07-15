Осуществлять информационное обеспечение эксперимента будет Центр развития перспективных технологий.

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции. Он пройдёт с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению правительства России, маркировать будут молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. В эксперименте примут участие производители, импортёры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, а также сферы питания.

Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

Как отмечается, осуществлять информационное обеспечение эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как отметили в организации, работа внутри пилота будет организована таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий" и системы "Честный знак".

Для этого будет создаваться интеграция двух систем. "Меркурий" будет осуществлять контроль сырья до завода, а система ЦРПТ — отслеживать каждую единицу готовой продукции до её продажи на кассе. Обмен данными сможет осуществить полное прослеживание продукции, а также дать гарантии её безопасности.

— ЦРПТ готов к официальному запуску пилота и к работе с готовой молочной продукцией. Мы уверены в позитивном прохождении эксперимента и стабильности нашей системы. ЦРПТ, так же как и представители бизнес-сообщества, — против дублирования функций двух систем. Мы выступаем за интеграцию с "Меркурием", которая позволит системам обогащать друг друга, — рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По словам учредителя компании "Галактика", участвующей в эксперименте, Игоря Дю, в код маркировки входит необходимая информация о продукте, благодаря чему торговая сеть автоматически контролирует не только подлинность товара, но и исключает возможность продажи просроченного товара.

Ранее Лайф сообщал, что в России появится новая маркировка продуктов по принципу светофора.