"Человек-паук: Вдали от дома" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

Американский блокбастер режиссёра Джона Уоттса о новых приключениях покусанного насекомыми супергероя "Человек-паук: Вдали от дома" захватил лидерство в российском прокате и вторую неделю возглавляет рейтинг самых кассовых фильмов в России.

Как следует из данных портала kinobusiness.com, за минувший уик-энд картина собрала более 228 миллионов рублей. При этом общая собранная сумма в РФ уже превысила 1 миллиард рублей.

На втором месте по итогам выходных оказалась премьера от Люка Бессона — боевик "Анна" с Сашей Лусс в главной роли, увидевшая свет 11 июля. В премьерный уик-энд лента собрала 100 миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров проката "История игрушек-4" Джоша Кули. Анимационная лента собрала в выходные 30,5 миллиона рублей. Общие же сборы картины составили 497,8 миллиона рублей за четыре недели.