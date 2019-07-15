Индия отложила старт миссии "Чандраян — 2" к Луне на неопределённый срок

Новая дата запуска, отложенного сегодня по техническим причинам, будет объявлена позже.

Индия отложила на неопределённый срок старт миссии "Чандраян — 2" к Луне за 56 минут до старта с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

— Техническая неисправность была обнаружена в ракете-носителе за 56 минут до старта. В качестве меры предосторожности пуск "Чандраян — 2" на сегодня отменён. О пересмотренной дате запуска будет сообщено позже, — говорится в "твиттере" ISRO.

Станцию намеревались вывести в космос при помощи индийской ракеты-носителя GSLV Mk III 15 июля в 02:51 (00:21 мск). "Чандраян — 2" должна была достигнуть Луны 6–7 сентября. Индия планирует стать четвёртой страной — после США, России и Китая, — которая смогла осуществить мягкую посадку на земной спутник.

Станция общим весом более 3,8 т состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Согласно проекту, посадочный модуль должен прилуниться в районе Южного полюса спутника, который ранее не исследовался никем.