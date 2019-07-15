В Сети появилось видео с места ДТП с кортежем Зеленского

Пользователи Сети опубликовали кадры с места ДТП в Запорожской области с участием автомобилей из кортежа президента Украины Владимира Зеленского, а также колонны автобусов, перевозивших детей с отдыха.

Как видно на кадрах, дорожное движение на месте происшествия сильно затруднено, разбитые автомобили полностью перегородили дорогу.

В аварии было повреждено два внедорожника Volkswagen Touareg, один из которых перегородил проезжую часть. Кроме того, сильные повреждения получил и микроавтобус из сопровождения, а также два больших пассажирских автобуса. Один из них скатился в лесополосу у дороги.

Как ранее сообщал Лайф, по предварительной информации, украинского лидера в тот момент не было ни в одном из автомобилей, поскольку он вылетел в Киев на самолёте.