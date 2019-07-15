Эксперты раскрыли, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал

В России более 50% частных накоплений находятся во владении долларовых миллионеров, а доля сверхбогатых людей, состояние которых превышает 100 миллионов долларов, является самой большой в мире, согласно исследованию международной консалтинговой компании BCG, данные которого приводит РИА "Новости".

— Частный капитал в России сосредоточен в основном в руках людей с состоянием более одного миллиона долларов — всего на них приходится 55% накоплений. При этом сегмент сверхбогатых (с состоянием более 100 миллиона долларов) стал самым крупным — 40% накоплений, в то время как в мире он достигает лишь 12%, а в Восточной Европе — 28%, — отметили авторы исследования.

На втором месте в России по доле в общем объёме капитала оказался сегмент, в котором состояние доходит до 250 тысяч долларов (39%). При этом в 2018 году в России размер инвестируемого капитала в общем объёме частного капитала составил 81%. По региону Восточной Европы доля составила 74%, а в мире — 59%.

В мире число долларовых миллионеров возросло на 2,1%, то есть до 22,1 миллиона человек в 2018 году. Они владеют более чем половиной всех личных финансовых активов в мире. Наибольшее количество миллионеров всё ещё находится в Северной Америке.

Как считают авторы исследования, с 2018 по 2023 год самый быстрый рост количества миллионеров будет в Азии, не считая Японии. Специалисты прогнозируют увеличение этой доли до 10,1%, в Африке — на 9,8%, а в Латинской Америке — на 9,1%. К 2023 году число миллионеров достигнет 27,6 миллиона человек.

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