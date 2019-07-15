Пушков объяснил желание США "сорвать или хотя бы замедлить" "Северный поток — 2"

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Фото © Twitter / Алексей Пушков

США, вероятно, не готовы расстаться с мечтами о продаже своего сырья в Европу, а потому пытаются помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить ЕС закупать свой СПГ. Такое мнение выразил член Совфеда Алексей Пушков.

Если "Северный поток — 2" не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 миллиардов евро за импорт сжиженного газа,написал сенатор.

По мнению Пушкова, озвученная цифра серьёзно стимулирует США к тому, чтобы "сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта", поскольку в конечном счёте большая часть средств от такой сделки отправится за океан.

Напомним, в рамках проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря будут проложены две трубы от России до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился с "просьбой вассала к сеньору" в адрес президента США Дональда Трампа, чтобы "решить вопрос в пользу Киева".

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