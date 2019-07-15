СМИ: В России можно будет снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

На данный момент такая возможность доступна жителям удалённых малонаселённых пунктов в некоторых регионах.

В России собираются расширить эксперимент по снятию наличных денег с банковских карт на кассах в магазине, сообщает газета "Известия".

На данный момент такой возможностью обладают только жители удалённых малонаселённых пунктов в некоторых регионах России.

По данным издания, в программе будет участвовать сеть магазинов "Пятёрочка". Для снятия наличных клиенту потребуется совершить покупку.

В марте 2019 года Сбербанк сообщил о появлении новой услуги "Покупка с выдачей", благодаря которой можно будет дополнительно снять наличные при оплате покупки картой.

Такая идея получила поддержку Федеральной антимонопольной службы России. Как рассказали её представители, данный сервис не противоречит антимонопольному законодательству, а также способствует развитию безналичных платежей.

Ранее Лайф рассказал, как банкоматы "воруют" деньги клиентов.