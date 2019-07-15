СМИ: В России можно будет снимать наличные на кассах магазинов по всей стране

В России собираются расширить эксперимент по снятию наличных денег с банковских карт на кассах в магазине, сообщает газета "Известия".
На данный момент такой возможностью обладают только жители удалённых малонаселённых пунктов в некоторых регионах России.
По данным издания, в программе будет участвовать сеть магазинов "Пятёрочка". Для снятия наличных клиенту потребуется совершить покупку.
В марте 2019 года Сбербанк сообщил о появлении новой услуги "Покупка с выдачей", благодаря которой можно будет дополнительно снять наличные при оплате покупки картой.
Такая идея получила поддержку Федеральной антимонопольной службы России. Как рассказали её представители, данный сервис не противоречит антимонопольному законодательству, а также способствует развитию безналичных платежей.
Ранее Лайф рассказал, как банкоматы "воруют" деньги клиентов.
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