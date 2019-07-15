СМИ: МВД задержало нефтяника по подозрению в хищении более $3 млрд

По версии силовиков, мужчину задержали, когда он пытался улететь из Москвы во Францию; по словам представителей его компании, он, напротив, возвращался из поездки.

Правоохранители задержали в столичном аэропорту Шереметьево основателя и председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, который, по информации СМИ, проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с кредитами в российских банках на сумму более трёх миллиардов долларов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отмечают журналисты, по словам источника в силовых структурах, мужчину задержали при попытке вылететь из России во французскую Ниццу, где у него имеется недвижимость. В то же время в компании New Stream заявили, что Мазуров, наоборот, возвращался из зарубежной поездки в Москву, и предоставили фото его посадочной документации.

Кроме того, в компании заявили, что Мазуров не пытался скрыться от следствия и 11 июля лично предоставил МВД "обширный пакет документов" по всем интересующим органы вопросам. А 5 июля в отношении него было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое впоследствии было внезапно отменено.

— В связи с резким изменением позиции следствия и последующим задержанием Мазурова АО "Новый поток" предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Мазурова, — говорится в сообщении компании.

Официальная информация о причинах задержания бизнесмена пока не сообщается, однако, по данным источников, речь может идти о мошенничестве с кредитами Сбербанка на сумму 1,75 миллиарда долларов, взятую на строительство предприятия. По данным следствия, на эти же цели были взяты займы в других банках общей суммой более трёх миллиардов, однако намеченные работы так и не были выполнены.