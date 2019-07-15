Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

Распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может стать главной угрозой для всего человечества, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.
— Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира, а если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества, — приводит слова Ханта ТАСС.
По его словам, необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также пообещал сделать всё, что в его силах, чтобы не допустить появления ядерного оружия в регионе.
Кроме того, Хант отметил, что ядерную сделку стараются сохранить Франция, Германия и Британия.
В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Соглашение предполагало снять санкции с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из сделки в пользу возобновления ограничений против Ирана, который в свою очередь заявил о выходе из сделки. Глава Франции Эмманюэль Макрон возложил ответственность за такое решение Тегерана на США.
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