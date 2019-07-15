Глава МИД Британии назвал главную угрозу для человечества

По словам министра, нужно сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может стать главной угрозой для всего человечества, заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

— Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира, а если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества, — приводит слова Ханта ТАСС.

По его словам, необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он также пообещал сделать всё, что в его силах, чтобы не допустить появления ядерного оружия в регионе.

Кроме того, Хант отметил, что ядерную сделку стараются сохранить Франция, Германия и Британия.

В 2015 году СВПД подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Соглашение предполагало снять санкции с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из сделки в пользу возобновления ограничений против Ирана, который в свою очередь заявил о выходе из сделки. Глава Франции Эмманюэль Макрон возложил ответственность за такое решение Тегерана на США.