Вертолёт совершил жёсткую посадку на Камчатке

Воздушное судно, осуществлявшее технический рейс, направлялось в Долину гейзеров.

Вертолет, направлявшийся в Долину гейзеров на Камчатке, совершил жёсткую посадку, в результате никто не пострадал, информирует пресс-служба Кроноцкого заповедника.

— Сегодня в 10:04 (01:04 по московскому времени) вертолёт Ми-8, выполняющий технический рейс из посёлка Майское в Долину гейзеров, совершил жёсткую посадку. На его борту находился технический груз и люди, его сопровождающие, — поясняется в сообщении.

Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, подчеркнули в пресс-службе. Выяснением причин займётся комиссия по расследованию чрезвычайных происшествий.

Напомним, ранее вертолёт "Робинсон" совершил жёсткую посадку в Подмосковье, в результате чего погибло два человека, в том числе пилот, обучавший Путина полётам на дельтаплане семь лет назад.